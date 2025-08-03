Tarihi Kentler Birliği’nin Onursal Danışma Kurulu Başkanı ve kurucularından olan Prof. Dr. Metin Sözen yaşamını yitirdi.

Tarihi Kentler Birliği’nin kurucularından ve Onursal Danışma Kurulu Başkanı olan Sözen, uzun akademik kariyerinin yanı sıra ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla Türkiye genelinde çevre ve kültür değerlerinin korunması için yürüttüğü çalışmalarla tanınıyordu. Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesinde etkili isimler arasında yer alan Sözen, TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Metin Sözen kimdir?

1936 yılında Elazığ’ın Harput ilçesinde doğan Metin Sözen, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra akademik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde devam etti. 1973 yılında doçent, 1979 yılında ise profesör unvanını aldı. Uzun yıllar boyunca İTÜ’de öğretim üyeliği yapan Sözen, sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanlarında çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Sözen’in akademik çalışmaları kadar sahada yürüttüğü çalışmalar da dikkat çekiciydi. 1990 yılında kurduğu ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ile Türkiye’nin dört bir yanında koruma bilincinin yaygınlaşmasına öncülük etti. Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşuna önayak oldu ve uzun yıllar Onursal Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı Bilim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Safranbolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasında da etkili isimlerden biriydi.

Prof. Dr. Metin Sözen, çalışmalarından dolayı çok sayıda ödüle layık görüldü. TBMM Üstün Hizmet Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Onur Ödülü, Vakıf İnsan Ödülü, TMMOB Jüri Özel Ödülü, Aga Khan Mimarlık Ödülü ve 2007 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü bu ödüller arasında yer aldı. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından onursal doktora unvanı verildi.