Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı: 'Marmara Bölgesi'nde beklediğimiz büyük deprem olacak'

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem hem kentte hem ülke genelinde büyük paniğe neden oldu.

Kütahya ve Ege Denizi'nde art arda gelen deprem haberleri, İstanbul'da hala artçı sarsıntıların devam etmesi deprem gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Vatandaşlar, "Depremler devam edecek mi? Daha büyük depremler olacak mı?" sorularına yanıt ararken; uzmanların yaptıkları açıklamaları da yakından takip ediyor.

Görür: 'Deprem olmayacak' diyenlere inanmayın'

Özellikle İstanbul depremi sonrası, "kenti etkileyecek büyük bir deprem olacak mı olmayacak mı?" konusunda uzmanlar adeta ikiye bölündü.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'u etkileyecek büyük bir deprem riskinin olmadığını savunurken; jeolog Prof. Dr. Naci Görür ise tam tersini söylüyor.

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük deprem riskinin hâlâ geçerli olduğunu belirtirken; "Deprem olmayacaktır" görüşlerine inanılması gerektiğinin de altını çizdi.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın YouTube'da yaptığı programa katılan jeolog Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"Marmara bölgesinde büyük beklediğimiz deprem olacaktır"

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın YouTube'da yaptığı programa katılan jeolog Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin olacağını ifade ederek bir kez daha uyarılarda bulundu:

"Marmara bölgesinde büyük beklediğimiz deprem olacaktır. 'Deprem olmayacaktır' diyen zihniyete inanmayın. Onlar bilimsel değildir. Bir bilime, literatüre dökülmüş, gerçek bir araştırmaya dayalı herhangi bir çalışmada da değildir. En azından bilim dünyası bundan bir haberdir.

Dolayısıyla depremin olacağı bilim dünyasının kabul ettiği, bizim de beklediğimiz bir olgudur."

"Özellikle İstanbul'u önemli bir tahribat beklemektedir"

Kentsel dönüşümün depreme hazırlık olmadığını ifade eden Görür, kentin bütün bileşenleriyle depreme hazırlanmak gerektiğini de şöyle ifade etti:

"Depreme hazırlanmak için kenti bütün bileşenleriyle hazırlamak gerekir. Sadece kentsel dönüşüm İstanbul'u depreme hazırlamak değildir.

Bu yapılmasa Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul'u önemli bir tahribat beklemektedir. Ülkemizde bu tahribatla sarsılacak demektir."