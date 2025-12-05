Prof. Dr. Naci Görür sitem ederek uyardı: Olursa felaket olur

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de son dönemde deprem hareketliliğinin azalmasının kamuoyunda rehavete neden olmaması gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Görür, depremin "ülkemizin değişmez gerçeği" olduğunu hatırlatarak esas meselenin deprem dirençli kentler oluşturmak olduğunu vurguladı.

Görür: Deprem konuşulmuyor

Görür açıklamasında, Türkiye’nin yaklaşık 14 milyon yıldır süren bir deprem kuşağında bulunduğunu ve sarsıntıların daha milyonlarca yıl devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar. Deprem ebedi ve ezeli. Bırakın ‘olacak mı, olmayacak mı?’ diye sormayı. Ülkemizin çoğu yerinde deprem olur, olursa felaket olur.”

Depremin “soru sorularak değil, hazırlık yapılarak” yönetilebileceğini vurgulayan Görür, sadece deprem anına odaklanmanın çözüm olmadığını belirtti.

“Önceliğimiz deprem dirençli kentler olmalı”

Görür, Türkiye’de can kayıplarının önüne geçmek için yapılması gerekenlerin açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. Deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa edilir, onu konuşalım. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım.”