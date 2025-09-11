Prof. Dr. Naci Görür’den Ankara depremi sonrası uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Bugün saat 08.24’te Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının gerçekleştiği fay zonunun 7 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini ifade etti.

"Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin ters fay nitekli Çankırı Fay zonu üzerinde olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Görür, bu zonun 7'ye varan büyüklükte deprem üretebileceğini şöyle anlattı:

"Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun."