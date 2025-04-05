Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Nisan'da kar geliyor...

Gelecek haftaya ülkeyi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası konusunda açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, Nisan'da kar yağışı beklendiğini belirtti.

Pazartesi gününden itibaren ülkeye soğuk hava dalgası geleceğini belirten Şen, soğuğun Orta Avrupa'dan gelip bütün Türkiye'yi etkisi altına alacağını ve kar yağışalarına hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de tahminlerinde, Nisan ayında kar yağışının tekrar etkili olacağı belirtmişti.

İstanbul'da sıcaklık 8 dereceye düşecek

Gelecek hafta İstanbul'da kar beklenmese de, kar soğuğu var çünkü sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Yarın İstanbul'da başlaması beklenen sağanağın 11 Nisan Cuma gününe kadar sürmesi, sıcaklığın ise 8 Nisan Salı günü 10 dereceye düşmesi bekleniyor.

Pazartesi günü Kırklareli ve Edirne civarı ile Bolu, Düzce civarlarında kar yağışı görülecek. Ankara'da karla karışık yağmur görülecek. Ayın 15'ine kadar kış şartları devam edecek.

Bugün kuvvetli yağış alan bölgeler

Bugün Anadolu'da, özellikle de Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis bölgelerinde çok kuvvetli yağışların olduğunu söyleyen Şen, Muğla'nın kıyı ilçelerinde ve Antalya'nın doğusunda büyük şissetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre de, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.