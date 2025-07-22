Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbul Valiliği’ne kritik çağrı: Yarın mesai erken başlasın

Prof. Dr. Orhan Şen, yarın için 40 dereceyi bulabilecek sıcaklıklar nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül’e mesai saatlerinin erkene çekilmesini önerdi.

Prof. Dr. Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgasının yarın zirveye ulaşacağını belirterek, “Yarın İstanbul’da en sıcak gün olacak. Isı adası etkisiyle sıcaklık gün boyu etkili olacak, özellikle güney ilçelerde 38-40 dereceye kadar çıkabilir. Bu gece de en sıcak gecelerden biri yaşanacak, sıcaklık 27 derece olacak” değerlendirmesinde bulundu.

"Mesai saatlerini erkene alırsak..."

Vatandaşlara “yarın dışarı çıkmayın” uyarısında bulunan Şen, ısı çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sıcak havanın özellikle mesai bitimine kadar etkisini sürdüreceğini kaydeden Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek “Mesai saatlerini erkene alırsak bu durumu afete dönüşmeden atlatabiliriz” dedi.