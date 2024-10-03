Prof. Dr. Orhan Tatar: Marmara'da 7,2 ila 7,8'lik deprem olabilir; Bursa en çok kaygılandığım yer

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bursa'da AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıdaki konuşmasında, Marmara bölgesinde meydana gelebileceği olası depreme değindi.

Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 'hiçbir hayatı affetmediğini' belirterek "Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Bizim için aslında 17 Ağustos bir milattı, ama onun da milat olmadığını 6 Şubat'ta gördük” dedi.

'Marmara'daki fay 6-7 metre yer değiştirdi'

Marmara Denizi'nde yer alan fayın yaklaşık 250 yıldır enerji topladığını ve kırıldığı taktirde 7.8'lere varan deprem üretebileceğini söyleyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü: “1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak. Her yıl 2 buçuk santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2 buçuk santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var. Bugüne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. Hatırlarsanız 17 Ağustos'ta, demiryolundaki rayların bükülmesi bu şekilde oldu. Bu hangi büyüklükteki depreme karşılık derseniz, kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir."

Bursa'ya işaret etti

Güney Marmara'da da aktif fayların varlığını hatırlatan Tatar, “Sadece Marmara içinde aktif faylar yok. Marmara'nın güneyinde de aktif faylar bulunuyor. Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz. Mustafa (Bozbey) başkanımı korkutmak istemiyorum ama Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden bir tanesi. 1855 Bursa depremi Uluabat fayından kaynaklanmış bir deprem” dedi.