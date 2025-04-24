Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Daha büyük bir deprem olur mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul dün öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem ve devamındaki artçılar İstanbul ve çevresinde korkuların artmasına neden oldu.

Depremin ardından kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında ise büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağı ve bu depremin ardından daha büyük bir deprem riski olup olmadığıydı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, hem depremin karakterini hem de bundan sonra olası senaryoları değerlendirdi.

Ercan, daha büyük bir deprem beklemediğini belirtirken büyük İstanbul depremini beklediği tarihi de açıkladı. Ercan ayrıca vatandaşları binaları konusunda uyardı.

'Gerginliği büyük oranda attı'

“Dün 6,2'lik bir deprem Silivri önünde oldu. Büyük deprem gelmeden önce bu tür depremleri göreceğiz” diyen Prof. Dr. Ercan, yaşanan sarsıntının büyük İstanbul depremiyle doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti.

Depremin ardından bölgede görülen 5,9, 4,9 ve 4,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntılara dikkat çeken Ercan, “6,2'lik depremin artçılarının iki hafta sürmesini beklerken, 5,9, 4,9, 4,3'lük depremlerle öğleden sonra üstündeki gerginliği büyük oranda attı” dedi.

Bu depremin ardından büyük deprem olur mu?

Depremin yönü ve kırık hatları üzerine de önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ercan, “Deprem yaklaşık 25 kilometre ya sürüklendi ya da yeri kırdı. Gidişi normalde doğuya ve batıya olması beklenirken sadece İstanbul'a doğru yöneldi. Şu anda İstanbul'a doğru kayıyor” dedi.

Depremin Trakya-Eskişehir kırığından başlayarak Büyükçekmece-Çatalca hattına kadar ilerlediğini aktaran Ercan, “Bundan sonra İstanbul'a doğru sürmesini beklemiyorum. Büyük bir dinginliğe erişiyor. Bunun arkasından büyük bir deprem beklentisi içeriside değilim" dedi.

Vatandaşlara yapısal güvenlik önlemleri konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ercan, “Yapınız için rezonans çalışmalarını yaptırın. Aynı zamanda dikme ve kirişlerde çatlama, kırık varsa o eve girmeyin. Valiliğin ve AFAD'ın uyarılarına dikkat edin” ifadelerine yer verdi.

Büyük İstanbul depremi ne zaman olur? Tahminini açıkladı

Son olarak beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin görüşlerini de paylaşan Ercan, İstanbul depremini beklediği tarihi açıkladı.

Ercan, büyük İstanbul depremine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Ben genelde daha büyük bir deprem beklentisi içerisinde değilim. Ama bu beklediğimiz büyük İstanbul ya da Kuzey Marmara depremi değil, ona daha zamanımız var. Büyük İstanbul depreminin 2045-2065'ten önce olacağını pek düşünmüyorum.”