Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Kütahya'da daha büyük deprem olur mu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depreme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Belli ki burada bir gerginlik birikimi var"

Ercan paylaşımında bölgedeki kuzey güney yönlü ikincil bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Ercan, "Belli ki burada bir gerginlik birikimi vardır. Ancak ikincil kırığın üretebileceği deprem büyüklüğü de ancak budur. Ardından büyük deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur" diyerek büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

Geçmişte neler olmuştu?

Açıklamasında Simav ve çevresinin deprem geçmişine de değinen Prof. Dr. Ercan, 2011 yılında yaşanan 5,9 büyüklüğündeki Simav depremini ve 1970'te 7,2 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı Gediz depremini hatırlattı. Ercan, "26 Mart 1970 yılında 23.05'te M7,2 büyüklüğünde Gediz depremi çok yıkıcı ve çok ölümcül olmuştu. 1086 kişi ölmüştü" ifadelerini kullandı.