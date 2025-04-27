Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan büyük İstanbul depremi için tarih aralığı verdi! '6,2'lik depremin etkisi bitti'

İstanbul, 23 Nisan günü öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, hem İstanbul'da hem de çevre illerde endişeleri artırdı.

Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında ise, büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağı ve son yaşanan depremin yeni bir riski tetikleyip tetiklemediği sorusu geldi.

"Depremin etkisi bitti"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, 6,2’lik depremin etkisinin bittiğini açıklayarak büyük deprem için en az 20-50 yıl olduğunu söyledi.

Ercan, açıklamasında "M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" ifadelerine yer verdi.

'Kaygıyla gelişmeleri izliyorum' demişti

Öte yandan Ercan, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, "Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler var. Kırıcı baskı doğudan bastırmasına karşın, Trakya kolunda gerilim taşınması baskının tersine doğuya doğru iki kola ayrılıp, Y-çatal biçimli iki ayrı kırıkta görülmeye başladı. Artçı depremler, ikisi dışında Büyükçekmece-Çatalca kırığında kesiliyor. Kırıklarda diri devingenlik depremciklerle sürüyor. Kaygıyla gelişmeleri izliyorum" demişti.