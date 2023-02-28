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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltında

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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