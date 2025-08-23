Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: 'Marmara’da asıl aktif olan fay...'

Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "Marmara Bölgesi'nde Adalar fayında stres birikiyor" şeklindeki açıklama yaptığı iddiası kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Konuya açıklık getiren Prof. Dr. Üşümezsoy, açıklamanın kendisine ait olmadığını belirterek, Adalar fayının ölü bir fay olduğunun altını çizdi.

"En az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair bir açıklama yapan bilim insanı, söz konusu fayın en az 5 milyon yıldan beri ölü olduğuna vurgu yaptı:

"Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok öyle bir açıklamam yok."

Ben yıllardır şunu söylüyorum: Marmara’da herkes Adalar civarında deprem beklerken, ben 'Düzce’de stres birikiyor' demiştim. Yine herkes 'Adalar’da kırılma olacak' derken, ben 'Kumburgaz çukurundaki fay kırılacak' dedim ve 23 Nisan depreminin ardından bu öngörüm doğrulandı."

"Marmara’da asıl aktif olan fay..."

Marmara Bölgesi'nde asıl aktif olan fayın Yalova açıklarından geçen Güney Marmara fay hattı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Üşümezsoy, Adalar fayının devamı olan ve Zeytinburnu'na kadar uzanan fayda da stres birikimi olmadığını ifade etti:

"1999 depreminden sonra herkes "Fay, Adalar'dan geçecek ve kıracak" dedi. Ama zamanla ortaya çıktı ki Adalar fayı öyle sanıldığı gibi bir fay değildir. Marmara’da asıl aktif olan fay, Yalova açıklarından geçen Güney Marmara fay hattıdır.

Adalar fayının devamı olan, Tuzla’dan başlayıp Zeytinburnu’na kadar uzandığı iddia edilen hat doğrudur ama bu hat üzerinde şu an stres birikimi yoktur. O yüzden de 'Avcılar fayı' olarak adlandırılan bölgede ciddi bir tehlike söz konusu değildir."