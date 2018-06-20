Profesyonel orduya geçiş hız kazandı

20 Haziran 2018

Profesyonel orduya geçilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü TSK'da, gelişen teknoloji ve tehdit türlerine göre uzun süredir yeniden yapılanma hazırlıkları sürdürülüyordu. TSK'da bu kapsamda yalnızca konvansiyonel savunma ve harp teknikleri değil teknoloji, bilişim ve caydırıcılığı esas alan savunma konseptine geçişe de hız verildi.

Öncelikli olarak komando birlikleri olmak üzere muharip birliklerin profesyonel yapıya kavuşmasını amaçlayan çalışmaların ardından operasyon bölgelerinde veya doğrudan çatışmaya iştirak edecek bölgelerde yükümlü asker kalmadı. Terörle aktif mücadele eden birliklerin tamamında profesyonel personel istihdam edildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde ilave profesyonel birlik ve komutanlıklar oluşturuldu.

Büyük oranda geçiş yaşandı

Profesyonelleşmeye yönelik çalışmalar sonrasında yükümlü olarak görevini yerine getiren askerler geri hizmetlerde değerlendirilmeye başlandı. TSK, bu yönüyle büyük oranda profesyonel orduya geçti. Söz konusu süreçte profesyonel orduya geçişle uyumlu olarak zorunlu askerlik süresi 18 aydan 12 aya, yedek subay askerlik süresi 15 aydan 12 aya, kısa dönem askerlik süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Uzman erbaş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımlarında da büyük artış sağlandı.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığınca son iki yılda 45 bin 273 uzman erbaş ve sözleşmeli er alındı. Bunlardan eğitimlerini tamamlayan 7 bin 567 uzman erbaşın atamaları yapıldı, 8 bin 382 uzman erbaşın ise eğitim faaliyetleri sürüyor. Bunların da iki ay içinde eğitimleri tamamlanıp atamalarının yapılması planlanıyor. 16 bin 690 kişinin ise uzman erbaş olabilmesine yönelik mülakat, sağlık taraması, güvenlik soruşturması gibi işlemleri sürüyor.

Sözleşmeli er temininde ise 9 bin 116 kişi eğitimlerini bitirdi. Atamaları yapılan sözleşmeli erler birliklerine giderken, 964 sözleşmeli er adayının ise eğitimleri sürüyor. 2 bin 554 sözleşmeli er adayının ise temin süreçleri devam ediyor.

ÖKK'ye 243 uzman erbaş

Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) 243 uzman erbaş alındı. Bunların 47'si eğitimini tamamlarken kalanların eğitim süreçleri sürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 30 bin 161 uzman erbaş, 9 bin 585 sözleşmeli er alındı. Uzman erbaşlardan 6 bin 246'sı eğitimlerini tamamlarken, sözleşmeli erlerde bu sayı 7 bin 236 oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 741 uzman erbaş, bin 896 sözleşmeli er göreve başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 629 uzman erbaş ile bin 338 sözleşmeli erin eğitimleri tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığında da bin 494 uzman erbaş ile bin 153 sözleşmeli er silah altına girdi. Kuvvette eğitimi tamamlayan uzman erbaş sayısı 645, sözleşmeli er sayısı ise 542 oldu.

Kaynak: AA