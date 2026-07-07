PTT'den 2026 NATO Zirvesi'ne özel pul

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PTT AŞ, "2026 NATO Zirvesi" temalı anma pulu ile ilk gün zarfını koleksiyoncuların beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 36 x 52 milimetre ebatlarında hazırlanan ve 45 lira bedelle satışa sunulan anma pulu ile bu pula ait 90 lira değerindeki ilk gün zarfı, abone sayısı kadar basıldı. Söz konusu filatelik ürünler, PTT iş yerlerinin yanı sıra PTT AŞ'nin www.filateli.gov.tr internet adresi üzerinden de satışa sunuldu.

İlk gün damgası kullanılmaya başlandı

Anma pulu ve ilk gün zarfının tedavüle girmesiyle birlikte, Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı. Bu damga, satışa sunulan filatelik ürünler için koleksiyoncuların kullanımına açıldı.