Putin, TürkAkım için İstanbul’a geliyor

12 Kasım 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım’da İstanbul’a geleceğini söyledi.

TürkAkım her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkıyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye’ye, ikinci kolu ile de Avrupa’nın güney ve güneydoğusuna sevkıyat yapılması planlanıyor. Projede sevkıyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.

Putin, 27 Ekim’de de İstanbul’da gerçekleşen dörtlü zirveye katılmıştı. Zirvede Erdoğan ve Putin’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yer almıştı.

Diğer yandan Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandar Antic ekim ayında Türk Akımı’na katılabileceklerini söylemişti.

Putin’in ocak ortalarında da Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitmesi bekleniyor.