Putin Ukrayna liderinin görüşme teklifini geri çevirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Haziran Cuma günü St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yüz yüze görüşme teklifini reddetti. Liderler arasında 2022 yılında başlayan çatışmalar dört yıldır devam ediyor.

Zelenski perşembe günü yayımladığı açık mektupta 73 yaşındaki Putin'in 26 yıllık iktidarını ve yaşını eleştirerek doğrudan bir mesaj gönderdi. Putin söz konusu açık mektubu kaba olarak nitelendirdi.

Görüşme teklifi ve güvenlik endişeleri

Rus lider St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu soru cevap oturumunda mektubun kişisel görüşmeleri imkansız kılan bir ortam yarattığını ifade etti. Lider mektubun kişisel toplantılar ve görüşmeler için koşullar yaratmak yerine müzakereleri imkansız hale getirmeyi amaçladığını savundu. Geçen ay kimliği açıklanmayan bir Rus iş insanı Kiev'e giderek Zelenski'nin kişisel görüşme teklifini dinledi. Ancak Putin böyle bir toplantının hiçbir anlam taşımadığını vurguladı.

Moskova yönetimi 22 Mayıs tarihinde Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde bir öğrenci yurduna düzenlenen Ukrayna insansız hava aracı saldırısında 21 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Putin reddetme gerekçesi olarak olayı işaret etti. Yaş eleştirilerine yanıt veren 73 yaşındaki Putin dünyada daha yaşlı liderler bulunduğunu hatırlattı. Lider önemli olanın yaş değil çalışma yeteneği olduğunu sözlerine ekledi.

Diplomatik temaslar ve ateşkes şartları

Rus lider Zelenski'nin 2025 yılındaki Oval Ofis ziyaretini alaya aldı. Trump'a tüm dünyanın gözü önünde Zelenski'yi eğittiği ve uygun kıyafet kurallarını öğrettiği için teşekkür etti. Putin konuyla ilgili olarak hala yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti. Zelenski değişen ABD önceliklerini kabul ederek Trump yönetiminin dikkatinin İran savaşı üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Ukraynalı lider sadece savaşın bitmesini bekleyerek vakit kaybetmenin yanlış olacağını vurguladı. Washington cephesinde ise Trump perşembe günü iki liderin görüşmesinin harika olacağını söyledi. Daha önce Moskova'da görüşme teklif eden Putin Ukraynalı liderden ret yanıtı almıştı. Rus lider geçen ay sadece imzalanacak bir anlaşma olması durumunda üçüncü bir ülkede görüşmeyi dışlamadığını açıkladı.

Çözüm arayışları ve nükleer açıklamalar

Perşembe günü acil ateşkes talebini yeniden reddeden Putin geçici bir mola yerine kapsamlı bir çözüm istiyor. Rusya Alaska'nın Anchorage kentinde Trump ile yapılan geçen yılki zirvede varılan mutabakatlara uygun bir uzlaşmaya açık bulunuyor. Ukrayna tarafının Rus birliklerinin ilerleyişini askıya almasını istediğini belirten Putin savaşı Anchorage zirvesinde tartışılan uzlaşmaları kabul ederek bitirmeyi önerdi.

İran konusu sorulduğunda Moskova'nın kalıcı barışı sağlayacak nihai bir anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Rusya'nın İran'a uydu görüntüleri sağladığı iddialarını reddeden lider Tahran'ın yaygın olarak bulunan ticari görüntüleri kullanabileceğini belirtti. Silah tedariki iddialarına da değinen Putin İran'ın silah talep etmediğini ve kendilerinin silah sağlamadığını vurguladı.