Putin'den Erdoğan'a tebrik

25 Haziran 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti’nin zaferi nedeniyle kutlama mesajı gönderdiği bildirildi.

Putin mesajında, seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi otoritesini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Mesajda Putin, Türkiye’nin önünde duran güncel sosyal-ekonomik konuların çözümünde, ülkenin dış politikasının güçlendirilmesindeki yönetim anlayışı nedeniyle Erdoğan’ın geniş destek aldığını ifade etti.

Stratejik bir düzeye ulaşan Rus-Türk ortaklık ilişkilerinin gelişiminin ilerici niteliğinden memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yakın iş birliğine, anlamlı diyaloğun devamına hazır olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğinin Avrasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması yolunda ilerlediğine işaret eden Putin, bunun Rus ve Türk halkının temel çıkarlarına cevap verdiğinin altını çizdi.

Ruhani de kutladı

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, Cumhurbaşkanı'nı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı mesajda Ruhani, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım." ifadelerine yer verildi.

Ruhani mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye'nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah'tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum."