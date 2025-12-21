Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Üç aylar başladı ve özellikle Ramazan ayının tarihi merak ediliyor. İlk oruç için sabırsızlanan Müslümanlar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusunu sık sık tekrarlıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 11 Ayın Sultanı'nın başlangıç tarihi...
İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen on bir ayın sultanı için geri sayım, üç ayların manevi iklimine girilmesiyle birlikte hız kazandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, oruç ibadetinin farz kılındığı ve manevi anlamda müminlerin Allah'a yakınlaşma fırsatı bulduğu bu mübarek ayın tarihi merak ediliyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü