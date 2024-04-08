Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için bayram namazı saatleri...

Ramazan Bayramı 2024 yılında 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. 9 Nisan Ramazan ayının son günü, yani arife. “Ramazan Bayramı namazı saat kaçta” ya da “Ramazan bayramı namazı ne zaman” soruları ise Türkiye’de arama motorlarında (Google, Yandex gibi) en çok yanıt aranan sorular olarak öne çıkıyor.

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan Bayramı namazının kaçta kılınacağını ramazan.diyanet.gov.tr sitesi üzerinden paylaştı. Diyanet’in namaz vakitleri ekranındaki bilgilere göre; İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Balıkesir, Konya bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet’in namaz ekranında 81 ilin namaz vakitleri ayrıntılı olarak yer alıyor.

İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri…

Adana: 06:41

Adıyaman: 06:29

Afyonkarahisar: 06:59

Ağrı: 06:08

Aksaray: 06:45

Amasya: 06:37

Ankara: 06:49

Antalya: 07:00

Ardahan: 06:09

Artvin: 06:13

Aydın: 07:10

Balıkesir: 07:09

Bartın: 06:50

Batman: 06:17

Bayburt: 06:19

Bilecik: 07:00

Bingöl: 06:19

Bitlis: 06:13

Bolu: 06:54

Burdur: 07:01

Bursa: 07:04

Çanakkale: 07:15

Çankırı: 06:46

Çorum: 06:40

Denizli: 07:05

Diyarbakır: 06:21

Düzce: 06:55

Edirne: 07:13

Elazığ: 06:24

Erzincan: 06:23

Erzurum: 06:15

Eskişehir: 06:59

Gaziantep: 06:33

Giresun: 06:26

Gümüşhane: 06:22

Hakkâri: 06:07

Hatay: 06:38

Iğdır: 06:04

Isparta: 07:00

İstanbul: 07:04

İzmir: 07:13

Kahramanmaraş: 06:34

Karabük: 06:49

Karaman: 06:49

Kars: 06:08

Kastamonu: 06:45

Kayseri: 06:39

Kilis: 06:34

Kırıkkale: 06:47

Kırklareli: 07:11

Kırşehir: 06:44

Kocaeli: 07:00

Konya: 06:52

Kütahya: 07:01

Malatya: 06:28

Manisa: 07:12

Mardin: 06:19

Mersin: 06:44

Muğla: 07:19

Muş: 06:15

Nevşehir: 06:42

Niğde: 06:43

Ordu: 06:28

Osmaniye: 06:37

Rize: 06:18

Sakarya: 06:58

Samsun: 06:34

Siirt: 06:14

Sinop: 06:39

Sivas: 06:33

Şanlıurfa: 06:27

Şırnak: 06:12

Tekirdağ: 07:10

Tokat: 06:34

Trabzon: 06:21

Tunceli: 06:23

Uşak: 07:04

Van: 06:08

Yalova: 07:03

Yozgat: 06:41

Zonguldak: 06:52