Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram hangi güne denk geliyor?
Ramazan Bayramı yaklaşıyor ve bayram tarihleri merak ediliyor. Müslümanlar sabırsızlıkla bayramı beklerken net tarih konusunda tereddüde düşenler "Ramazan Bayramı ne zaman" diye soruyor.
Ramazan ayının manevi atmosferi devam ederken gözler bayram günlerine çevrildi. Bayram hazırlıkları başlarken birçok kişi tarih ve gün bilgisini netleştirmek istiyor. Günler ilerlerken artan soru "Ramazan Bayramı ne zaman" oluyor.
20 Ramazan Bayramı ne zaman?
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.