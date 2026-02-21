2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün?

Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün?
Ramazan ayının 3. günündeyiz. Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Oruç ibadeti sonrası İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Aramalar gün geçtikçe hızlanıyor. Net tarihi öğrenmeye çalışanlar "Ramazan Bayramı ne zaman" diye soruyor. Öte yandan Kadir Gecesi tarihi de araştırılıyor.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü
Kadir Gecesi ne zaman?
Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.