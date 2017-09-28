Referanduma karşı üçlü mekanizma

Çorum'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Irak'a yönelik her türlü ilişkiler merkezi hükümetle yapılacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, "Buna petrol nakli de dahildir. Irak merkezi hükümeti bütün Irak'a yönelik işleri yapmaya karar verdi. Kerkük ile ilgili sorunu önceleri kendileri halledecek sonra atılacak adımları birlikte atacağız. Bu konularda Irak, İran ve Türkiye bir araya gelerek atılacak adımların koordinasyonu yapılacak. 3 ülkenin birlikte yapması daha verimli olacak" dedi.

"Somut adımlar gayet tabii ki atılacak, atılmaya başlandı. Şu anda Erbil'in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye'deki ofisinde görevli kişinin Kuzey Irak'tan tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı" diyerek sözlerine devam eden Başbakan Yıldırım, "Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi'nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak'a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek. Bunun da kararını aldık" ifadelerini kullandı.

"Yanlış yapanın üzerine kararlıkla gidilecek"

Belediye başkanlarının vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine azami özeni göstermesini beklediklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bu konuda zafiyet içinde olan varsa, bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa, yönettiği şehirden kopuk başkanlarımız varsa tabii ki onlara gerekli işlemleri yapacağız. Bu sadece AK Partili belediyelerle de sınırlı değil. Hangi partiden olursa olsun yanlış yapanın üzerine kararlıkla gidilecek" yorumunda bulundu.

"Yaz saati düzenlemesinde yargı kararı uygulanacak"

Başbakan Yıldırım yaz saati uygulaması hakkında da konuştu.

"Tabii ki yargı kararı uygulanacak" diyen Başbakan Yıldırım, "Karar bu düzenlemenin yasa ile olmasını istiyor. Biz de bu düzenlemenin yasa ile olmasını istiyoruz.Bunu yaparak uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.