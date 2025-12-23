Regaib Kandili ne zaman? Kandil hangi tarihte idrak edilecek?
Hicri takvimde önemli bir yere sahip olan üç aylar süreci başladı. Bu dönemin ilk mübarek gecesi olan Regaib Kandili için geri sayım yapılırken, tarih bilgisi yoğun şekilde sorgulanıyor. Dini günleri takip edenler, Diyanet’in açıkladığı takvimi inceleyerek net yanıt arıyor. Bu nedenle "Regaib Kandili ne zaman" sorusu öne çıkıyor.
Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil takvimi yeniden gündeme geldi. Manevi anlamı büyük olan ilk kandil gecesinin hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Vatandaşlar, bugünün kandil olup olmadığını öğrenmek için resmi takvime yönelmiş durumda. En çok yöneltilen soru ise "Regaib Kandili ne zaman" şeklinde...
Regaib Kandili ne zaman?
Diyanet’in 2025–2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 tarihinde eda edilecek. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu özel gece, Receb ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı
25 Aralık 2025 – Regaip Kandili
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı