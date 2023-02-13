İçinde bulunduğumuz durumun savaş halinde olan ülkelerden daha kötü olduğunu ve sürecin nereye gideceğinin, kaç yıla uzayacağının meçhul olduğunu söyleyen Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, “3 ay sonra buralara seyyar marketler, postane, hastane açılabilir. Ama şu an buralarda barınma şansı sıfır. Ne kadar erken başlanırsa başlansın, tüm müteahhitlik hizmetleriyle yola çıkılsa bile görülen, yolun uzun olduğu. Deprem yaşanan şehirlerden en az 3 tanesi yeniden kurulmak zorunda. En kötü ihtimalle rehabilitasyon ve yenileme için 50 milyar dolar gerekiyor. Geçici çözümler arıyoruz. Yakın illerdeki boş evlere ve otellere yerleştirilmeler ile devam edecek. Hiçbiri sürdürülebilir değil. Şehir dışında otelde bir aileyi uzun süre barındırmak, hem o aile hem de o firma için yaşanılabilir olmaktan çıkacak” diye konuştu.

Yapılan yardım konusunda hem üyelerinden hem de dışarıdan çok önemli bir teveccüh gördüklerini aktaran Adil Levent Karlıbeli halkın da kampanyalarına katılmak istediğini aktardı.

Öncelikle oradaki insanların barınmasını sağlamak istediklerinden söz eden Karlıbel, “Arkadaşlarımızla 20 konteyner için yola çıktık. Bu 20 konteynere bir hafta içinde ulaşacağımızı düşünüyordum. İkinci günden 20 konteyner kampanyamız doldu. O gün 52 konteyner siparişi verdik. Şuan 32 konteynere ulaştık. İnşallah 52'yi de geçer. Ordu’daki STK’ların da katılımıyla, bu işin başına bir koordinatör vererek, devam ettirebiliriz. Bizim amacımız, 52 konteynerlik küçük bir köy oluşturmak. Burada 200-250 kişi konaklayacak. Bir de sürdürülebilir olacak” ifadelerini kullandı.

“Konteyner köyü ileride eko köy olabilir”

Orduluların elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizen Karlıbel, kendilerine destek veren derneklerin yöneticileri ve üyelerinin, konteynerleri koyacakları Gölbaşı ilçesine geçeceklerini aktardı. Gölbaşı’nın çok genç bir belediye başkanı olduğunu aktaran Karlıbel, bunun da bir avantaj olduğunu belirterek, “Bu bize sürdürülebilir bir ufuk açabilir. Bu 52 konteyner kampanyamız yarın büyür, bir 52 konteyner daha göndeririz. Onu da başka bir ile ya da ilçeye koyabiliriz. Orada yeni bir şehirleşme yapılırsa, belki yaptıkları bu köyün, o yerin eko köyü olabileceğini belirten Karlıbel, “Belki çocuklar ya da yaşlılar için kullanılır. Orada ilelebet yaşar. İki tane TIR’ımız bugün geliyor. Onlar konuşlandıktan sonra bizde oraya gideceğiz” ifadelerini kullandı