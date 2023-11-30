Rekabet Kurulu'ndan 19 ilaç şirketine soruşturma
Rekabet Kurulu büyük bir kısmı ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını duyurdu.
Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.
RK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada; söz konusu teşebbüsler arasında AbbVie, Abdi İbrahim, AstraZeneca, BASF, Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri, Bayer Türk Kimya, GlaxoSmithKline, İlko İlaç, Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi, Liba Laboratuarları, Menarini, Merck İlaç Ecza, Merck Sharp Dohme İlaçları, Michael Page International Nem İstihdam Danışmanlığı, Panasonic Elektronik Satış AŞ, Pfizer PFE İlaçları, Sanofi, SIFI İlaç, World Medicine İlaç Sanayi bulunuyor.