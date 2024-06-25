Rekabet Kurulu'nun Google hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı

Sözlü savunma toplantısında kurul başkanı, " Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, Söz konusu ekonomik bütünlüğün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediği ve dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır. Kurulun takdir ve tensiplerine saygılarımızla arz olunur." açıklamasında bulundu.