Rekor sıcaklar geliyor: 45 dereceye kadar çıkabilir!
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Türkiye genelinde bu hafta aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların bazı yerlerde 45 dereceye kadar çıkması beklentiler dahilinde. Sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Türkiye genelinde bu hafta aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar özellikle yaşlılar ile kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
El Nino sıcaklıkları Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
45-50 derece sıcaklıkların ihtimal dahilinde olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.
45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor. El Nino temmuz itibariyle ülkemizde hissedilmeye başlandı. Sıcaklıkların bugünden itibaren etkili olması bekleniyor.
3 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,01 derece olarak ölçülmüştü. Dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak tarihe geçmişti.
Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı. Bu durum dünyamızın geleceği ve su kaynakları açısından da endişelerin artmasına neden oldu..
Bugün hava durumu nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 11°C, 29°C
Az bulutlu
KONYA 15°C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 13°C, 31°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık