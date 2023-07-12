Rekor sıcaklar geliyor: 45 dereceye kadar çıkabilir!

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Türkiye genelinde bu hafta aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar özellikle yaşlılar ile kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

El Nino sıcaklıkları Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

45-50 derece sıcaklıkların ihtimal dahilinde olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.

45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor. El Nino temmuz itibariyle ülkemizde hissedilmeye başlandı. Sıcaklıkların bugünden itibaren etkili olması bekleniyor.

3 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,01 derece olarak ölçülmüştü. Dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak tarihe geçmişti.

Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı. Bu durum dünyamızın geleceği ve su kaynakları açısından da endişelerin artmasına neden oldu..

Bugün hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 11°C, 29°C

Az bulutlu

KONYA 15°C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık