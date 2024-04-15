Resmi Gazete'de bugün (15 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 15 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Haber Merkezi
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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri