Resmi Gazete'de bugün (20 Şubat 2023 Pazartesi)
Resmi Gazete'de 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
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YÖNETMELİKLER
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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