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Resmi Gazete'de bugün (20 Şubat 2023 Pazartesi)

Resmi Gazete'de 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün (18 Şubat 2023 Cumartesi)

Resmi Gazete Haberleri

Resmi Gazete'de bugün (18 Şubat 2023 Cumartesi)
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