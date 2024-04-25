Resmi Gazete'de bugün (25 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 24/04/2024 Tarihli ve 507 Sayılı Kararı

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 24/04/2024 Tarihli ve 510 Sayılı Kararı



Yönetmelikler



– Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



Tebliğ



– Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği (No: 2024/6)



Kurul Kararları



– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/04/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/23519] Sayılı Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/04/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/23520] Sayılı Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/04/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/23521] Sayılı Kararı

İlân bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri