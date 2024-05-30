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Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 30 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

Haber Merkezi
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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yasama Bölümü 
TBMM Kararı 

-1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar
Yürütme ve İdare Bölümü 
Yönetmelikler
 
– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yargı Bölümü 
Yargıtay Kararı 
 
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İlan Bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 