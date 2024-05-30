Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 30 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yasama Bölümü
TBMM Kararı
-1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yargı Bölümü
Yargıtay Kararı
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İlan Bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri