  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Resmi Gazete'de bugün (7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)
Takip Et

Resmi Gazete'de bugün (7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 7 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 
Yönetmelikler

–Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği
–Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliği
–Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kurul kararı

–Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12608 Sayılı Kararı

Yargı bölümü
Yüksek Seçim Kurulu kararı

–Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı

İlan bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri