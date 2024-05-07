Resmi Gazete'de bugün (7 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 7 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
–Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği
–Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliği
–Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kurul kararı
–Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12608 Sayılı Kararı
Yargı bölümü
Yüksek Seçim Kurulu kararı
–Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı
İlan bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri