Resmi Gazete'de bugün neler var? (02 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 02 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 02 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
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- Evde sağlık hizmeti sunumu hakkında yönetmelik
- İstanbul Gedik Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
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