Resmi Gazete'de bugün neler var? (11 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 11 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
- Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait kararlar
YÖNETMELİKLER
- Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
TEBLİĞLER
- Mecburi uygulamada olan bazı Türk standartlarına ait tebliğlerin ve standartların yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ
- Mecburi uygulamaya alınan ürünlere ilişkin Türk standartlarına dair tebliğ
- İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
- İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler
- İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
- İthalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğler
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararı