Resmi Gazete'de bugün neler var? (22 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 22 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
YÖNETMELİK
- Yalova Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2023
YÖNETMELİK
- Yalova Üniversitesi önlisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
KURUL KARARLARI
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait kararlar
Resmi Gazete'de 20 Mayıs 2023
YÖNETMELİK
- İstanbul Okan Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Resmi Gazete'de 19 Mayıs 2023
YÖNETMELİK
- İstanbul Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik