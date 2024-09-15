Resmi Gazete'de yayımlandı: Kalamış Yat Limanı'na özelleştirme kararı

Kalamış Yat Limanı için aralarında Koç Holding’in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan’a satışın yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Vahit Karaaslan, bedeli ödeyerek devri gerçekleştirirse 40 yıl boyunca yat limanını işletecek. Kalamış Yat Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait.

Ankara’nın merkezinde 65.4 bin metrekare arsa satışı onaylandı

Ankara’nın gözde emlak bölgelerinden Akköprü’deki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait iki arsanın bütün olarak satışı ihalesinin kararı da yayımlandı. Toplam 65 bin 421 metrekare arsanın ihalesinde 7 milyar 500 milyon TL ile en yüksek teklifi son dönemde Ankara’da yoğun konut inşaatı yapan en GAMADOR İnşaat’a devri onaylandı.

Didim’de arsa satışları onaylandı

Resmi Gazetede, Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde 18 bin 339 metrekare Sümer Holding’e ait arsanın 252 milyon TL ile Has Karaaslan İnşaata, aynı yerde 6 bin 911 metrekare arsanın 102 milyon TL bedelle Bekay Turizm İnşaat'a, aynı yerdeki 6 bin 911,52 metrekare bir başka arsanın 108 milyon TL bedelle Hasan Hüseyin Yapı Ticaret'e satışına onay veren Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.