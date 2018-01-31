Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı: 1 ölü

31 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Saldırılarda yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğle saatlerinde ise aynı mahalleye iki ayrı roketli saldırı daha oldu. Atılan roket boş durumdaki eve ve yola isabet etti. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı, 1 kişi yaralandı.

Saldırılarda roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

17 yaşındaki Fatma Avlar toprağa verildi

Bugünkü saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Avlar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi'nden alınarak törenin düzenleneceği Reyhanlı Atike Hanım Camisi'ne getirildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Avlar, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kaynak: AA