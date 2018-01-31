Darmık Dağı bombalanıyor

31 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı çevresine yönelik hava harekatı yoğunlaştı.

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik sabah Fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman yaklaşık bir saatten bu yana yerini hava bombardımanına bıraktı.

Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor. Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürüyor.

Bir köy daha ele geçirildi

TSK ve ÖSO birlikleri harekat kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.

712 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütlerine ait 22 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri açıklandı.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Hedefler Fırtına obüsleriyle vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedefleri ateş altına alındı.

Radar tespit sistemleri aracılığıyla Afrin'de belirlenen PYD/PKK hedefleri, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle aralıklarla vuruldu. Top atışlarının ardından yükselen dumanlar, sınırın Kilis tarafından da görüldü.

Bu arada Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen 18 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı.

Reyhanlı'ya roketli saldırı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kaynak: AA