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Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 yaralı

Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 yaralı
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Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda bir kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan 2 roket, Gültepe Mahallesi'nde boş durumdaki bir evin duvarına isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Saldırıda yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Roket isabet eden evin duvarı ve bir otomobilde hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerde incelemelerini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

afrin reyhanlı pyd

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