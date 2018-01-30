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Afrin'de iki köy daha el geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde terör hedefleri savaş uçaklarınca bombalanırken, TSK ve ÖSO'nun bölgede iki köyü daha ele geçirdiği bildirildi.

Afrin'de iki köy daha el geçirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini hava ve karadan bombalıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçaklarınca bombalanırken, Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor.

Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken, top sesleri Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

İki köy ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köylerini PYD/PKK'dan arındırdı.

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Kaynak: AA

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