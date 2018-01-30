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Kilis'e ikinci roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e sabah ve akşam saatlerinde 2 roketli saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kilis'e ikinci roketli saldırı
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Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Reyhanlı'ya iki roketli saldırı düzenlendi.

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı.

Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 16.15 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi'ne atılan bir diğer roket, inşaat halindeki iki katlı binanın altındaki işyerine isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak inceleme başlattı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

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