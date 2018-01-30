Canikli: Afrin'de sivil zayiat yok

30 Ocak 2018

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendiriyor.

Canikli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Operasyon sınırları güvence altına almak için yapılıyor. Tüm bu nedenlerle Zeytin Dalı Operasyonu ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak, sınırları güvence altına almak ve Suriyeli kardeşlerimizin haklarını korumak için yapılmaktadır. Bu en doğal hakkımızdır. Bu mücadelenin şimdi yapılması gerekiyordu. Bu operasyon geçen hafta başlatılmamış olsaydı terör örgütü daha da güçlenecekti. Bu nedenle operasyonun ertelenme imkanı kalmamıştı. Operasyon yapılmasaydı Türkiye çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktı.

ÖSO'yu terörist sıfatıyla tanımlamak en ufak tabiriyle cahilliktir. Bu tanımlama TSK'ya hakarettir. YPG'ye terörist diyemeyenler ÖSO üzerinden TSK'yı karalamaya çalışmaktadırlar. ÖSO'yu terörist olarak tanımlamak terör örgütlerine prim vermek anlamına gelmektedir. Harekatın başından itibaren uluslararası alanda gerekli adımlar atılmıştır. BM'de NATO yetkilileri yazılı olarak bilgilendirildi. Rusya Federasyonu ile yakın işbirliğimiz devam etmektedir. Uluslararası camia haklı gerekçelerimizi anlamaktadır. Türkiye'nin meşru müdaafa hakkı teslim edilmiştir.

Harekat planlandığı gibi başarıyla sürmektedir. Harekat ÖSO ile birlikte yürütülmektedir. Terör örgütü masum insanlara yönelik saldırılar düzenlemektedir. Bu çerçevede Zeytin Dalı Operasyonu titizlikle yürütülmektedir. Sivil can kaybı olmaması için hassasiyet gösterilmektedir. Fırat Kalkanı operasyonunda sivil kayıp yok denecek kadar azdır. TSK'nın sivil kayıp hassasiyeti hiçbir orduda yok denecek kadar azdır. Bazıları sivil zaiyatı istatiski bilgi olarak görüyor ve kabul ediyor. Bugüne kadar Zeytin Dalı Operasyonu'nda ÖSO ve TSK kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Sivil hassasiyeti olmasaydı bu operasyon 15 günde tamamlanırdı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır"

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