Rifat Hisarcıklıoğlu/TOBB Başkanı: Cumhuriyet, armağan ve emanettir

Rifat Hisarcıklıoğlu/TOBB Başkanı

Tarihin gidişatını değiştiren bir olayın, Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü yıldönümündeyiz. 100 yıldır yolumuzu aydınlatıyor. Son yüzyılda en önemli kazanımımız olan Cumhuriyetimizin ikinci asrında da biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, imkânsız denileni mümkün yapacağız. Başarılamaz denileni başaracağız.

Pes etmeyi kabul etmeyen atalarımızın izindeyiz

Pes etmek bizim tarihimizde olmadı. Bugün de pes etmeyeceğiz ve tüm sıkıntıları el birliğiyle aşacağız. Vatanımızı ve Cumhuriyetimizi bize armağan ve emanet edenlerin yolundan gideceğiz. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ülkemizin istiklali ve istikbali için mücadele eden tüm vatan evlatlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Sonsuza kadar yaşasın Cumhuriyet!