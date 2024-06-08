"Robot imalatında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık"

Mehmet Fatih Kacır, Sivas'ta Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi'nin açılışına katıldı. Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda, ülkenin teknoloji üretme ve geliştirme kabiliyetini adım adım güçlendirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Araştırma ve inovasyon altyapısı, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla savunma ve havacılık sanayimizin öncü rol üstlendiği bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Savunma ve havacılık sanayiinde kritik platformları kendi imkanlarıyla üretebilen bir ülke olmayı başardık. Kritik platformların alt sistemlerini, çekirdek teknolojilerini, yine yerli ve milli imkanlarla üretebilen, geliştirebilen ve bütün bu sistemleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen ülke konumuna geldik."

TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Aydoğdu ise karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlanan fabrikada yılda 300 robotlu otomasyon üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı

Katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı haline gelen endüstriyel robot alanında lider teknoloji girişimlerini ortaya çıkaracaklarını söyleyen Kacır, yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör teknolojileri gibi alanlarda araştırma ve geliştirme kültürünü teşvik ederek, atılımların önünü açtıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bu yatırımlar, ülkelerin savunma sanayi başta olmak üzere pek çok kritik teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak için anahtar rol üstleniyor. Dünyada 10 bin çalışan başına 151 robot düşerken bazı ülkelerde bu rakam halihazırda 300’ün üzerinde. Özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi, dijital ikiz, insansı robotlar gibi yenilikçi teknolojilerle insan robot etkileşimini artıracak yenilikçi uygulamalarla endüstriyel robot pazarının büyümesi devam edecek. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için endüstriyel robot teknolojilerinde yetkinliklerimizi daha ileriye taşımak bizim için stratejik önemdedir. Bu bilinçle, son 22 yılda yatırım teşvik sistemimizle endüstriyel robot imalatı alanında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık. Yüksek teknoloji alanlarında Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destek sunduğumuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile robot teknolojileri ve otomasyon sistemleri alanlarında 9 yatırımı destekliyoruz."

Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında endüstriyel robot alanında 962 proje, 1613 bilim insanı ve gence 3,3 milyar lira destek verdiklerini vurguladı. Robot teknolojilerinde 5 Ar-Ge merkezi ve teknoparklardaki 29 teknoloji girişimine 1,2 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını dile getiren Kacır;

"Bugün, açılışı vesilesiyle bir arada olduğumuz TEZMAKSAN Robot Teknolojileri Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi ile de Türkiye'de ilk defa üretimi gerçekleştirilecek 8 eksenli tornalama merkezinden yeni nesil CNC modellerine kadar geniş bir yelpazede ülkemizin robot teknolojileri alanındaki yetkinliklerine güç katıyoruz" diye konuştu.

"Demirağ OSB’nin alt yapı çalışmalarını 2024'te tamamlamayı hedefliyoruz"

Kacır, son 22 yılda Sivas'ta 56,7 milyar lira tutarındaki 900 yeni ya da ilave yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, 26 bin 300 kişilik nitelikli istihdamın önünü açtıklarını dile getirdi. Aynı dönemde sağlanan 2,7 milyar lira finansmanla planlı sanayileşme hamlesinin merkezinde yer alan organize sanayi bölgelerinin sayısını 4’e, buralardaki istihdamın da 11 bine çıktığını aktaran Kacır, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisi de bünyesinde barındıran Demirağ OSB’nin alt yapı çalışmalarını da bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. OSB’mizde gerçekleştirilen yatırımlar altıncı bölge teşviklerimizden yani en üst seviyedeki yatırım teşviklerinden yararlanma imkanına kavuşuyor" diye konuştu.