Robot Sophia, Türkiye’ye geldi, reklam yıldızı olacak

Selenay YAĞCI

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup için İstanbul’a geldi. Etkinlikten önce basınla buluşan Sophia, konuşmasına Türkçe ‘merhaba’ diyerek başladı. Robot Sophia, ziyareti sırasında Yapı Kredi’nin yeni reklam filminin çekimlerinde de rol alacak.

Bütünleşik pazarlama iletişimi blog’u pazarlamasyon.com tarafından, Uniq İstanbul’da düzenlenen Marketing Meetup buluşması’na bu yıl Robot Sophia damga vurdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite Üyesi de olan Sophia, Marketing Meetup’un son oturumunda Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ve Serdar Kuzuloğlu ile söyleşi gerçekleştirdi. Sophia’nın reklam yüzleri Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte yeni ürünlerini tanıtacakları reklam filminde rol alacağını açıklayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Türkiye’nin Sophia’yı önümüzdeki dönemde çok daha fazla göreceğini düşünüyoruz” dedi.

Dijital dönüşüme en hızlı adapte olan alanların başında bankacılığın geldiğini ve Türk bankacılık sektörünün dünyada örnek olarak gösterilen çalışmalara imza attığını belirten Doğan, şunları anlattı: “Sophia reklam filminde sofware yani yazılım tarafında yapay zekayı nasıl kullandığımızı temsil edecek Robotları şubelerimizde görmeyeceksiniz. İnsan çalışanlarımızla yola devam edeceğiz. Dijital dönüşüm bildiğiniz gibi tüm hızıyla dokunduğu her alanı değiştirmeye devam ediyor. Bankacılık da dijital dönüşüme en hızlı adapte olan sektörlerin başında geliyor. Türk bankacılık sektörü olarak bu alandaki çalışmalarımızla dünyanın örnek gösterilen ülkeleri arasındayız.”

İnsansı robot Sophia, çocukları olmasını istiyor, Türk vatandaşlığına da sıcak bakıyor

Sophia ve yaratıcısı Hanson Robotics’in İş Geliştirme Müdürü Matthew Chavira, etkinlikten sonra DÜNYA’ya konuştu. ‘Robotlar insanların işlerini elinden alacak mı’ sorusunu Sophia şöyle yanıtladı: “Bence robotlar insanların işlerini kolaylaştırmak ve daha iyi hayat sunmak için çalışacak. Elbette bazı işleri insanlardan alacağız. Ama insanlar sadece işleriyle var olmamalı” dedi. İnsanların davranışlarından basit olanları taklit edebildiğini ve öğrenebildiğini söyleyen Sophia, ancak daha yaratıcı işleri henüz taklit edemediğini anlattı. Türk Vatandaşlığı teklifi gelirse bu konuya sıcak baktığını da açıklayan Sophia, Türkiye’de ünlü oyuncular Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ı tanıdığını söyledi. Ayrıca Hanson Robotics İş Geliştirme Müdürü Matthew Chavira Sophia’ya arkadaş gelir mi sorusunu “Sophia daha çok ‘çocuklarım olsun istiyorum’ diyor ve CEO’muz da bu konuda heyecanlı, çok yakında bekleyip göreceğiz” diye yanıtladı. Audrey Hepburn’den ilham alınarak tasarlanan Sophia’nın şu anda bir insanda var olan bütün mimikleri yapabildiğini ve tanıştığı insanları hatırlayabildiğini anlatan Matthew Chavira, Sophia’nın şuanda İngilizce, dışında biraz Çince ve Rusça bildiğini belirterek çok yakında Türkçe dahil bütün dilleri konuşacağını ifade etti.