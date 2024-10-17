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  3. Rotanızı oluşturmadan önce yol çalışması yapılan noktalara dikkat!
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Rotanızı oluşturmadan önce yol çalışması yapılan noktalara dikkat!

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

AA
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri bölgesi) Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 25 Ekim'e kadar bant aktarımı yöntemiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde köprü çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İvedik-Etlik kavşakları 2-4. kilometrelerinde Samsun istikametindeki üst geçit köprüsü ikileme çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Pınarbaşı Kavşağı ile otoyol ayrımı arası) her iki yöndeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritlerden izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 61-66 ve Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında sürdürülen temizlik çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.