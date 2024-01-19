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Rotary Kulüpleri kız çocukları için sergide buluştu

Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen, Dolmabahçe Rotary Kulübü, Dolmabahçe Inner Wheel Kulübü, Dolmabahçe Rotaract Kulübü, Fındıklı Rotary Kulübü, Yeşilköy Rotary Kulübü, Barış Rotary Kulübü, Acarkent Rotary Kulübü, bir araya gelerek sanatsal bir etkinlik düzenledi. 8 Ocak 2024 tarihinde Pera Müzesi'nde gerçekleşen özel bir resepsiyonla serginin açılışı yapıldı.

Haber Merkezi
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Sanatçı Zeliha Öztürk­kan'ın Özgürlüğe Yolculuk isimli fotoğraf sergisi, Mus­tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çizdiği yolda, Ulus Kadın ve Birey olarak özgürlüğe doğru bir yolculu­ğu anlatıyor. Fransa'da çeki­len fotoğraflar, dayanıklılı­ğı, her zorluğa karşı direnci, güçlülüğü, dengeyi, sert ko­şullara uyum sağlayabilme yeteneği, cesareti ve büyü­leyici yapısıyla bilinen Ca­margue atlarını konu alıyor. Metaforik bir anlatımla su­nulan fotoğraflar, ziyaret­çilere bir özgürlük hikâyesi sunuyor.

Resepsiyonda sergilenen fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocukların eği­timine katkı sağlamak ama­cıyla kullanılacak. Bu anlam­lı etkinlik, sadece sanatın güzelliklerini sergilemekle kalmayıp, sosyal sorumluluk amacını da taşıyor. Rotary ve Inner Wheel Ailesi, bu özel resepsiyonda bir araya gele­rek, kendinden önce hizmet ilkesiyle hareket ederek ka­dın ve kız çocuklara umut ol­maya çalışıyor.