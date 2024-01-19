Rotary Kulüpleri kız çocukları için sergide buluştu

Sanatçı Zeliha Öztürk­kan'ın Özgürlüğe Yolculuk isimli fotoğraf sergisi, Mus­tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çizdiği yolda, Ulus Kadın ve Birey olarak özgürlüğe doğru bir yolculu­ğu anlatıyor. Fransa'da çeki­len fotoğraflar, dayanıklılı­ğı, her zorluğa karşı direnci, güçlülüğü, dengeyi, sert ko­şullara uyum sağlayabilme yeteneği, cesareti ve büyü­leyici yapısıyla bilinen Ca­margue atlarını konu alıyor. Metaforik bir anlatımla su­nulan fotoğraflar, ziyaret­çilere bir özgürlük hikâyesi sunuyor.

Resepsiyonda sergilenen fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocukların eği­timine katkı sağlamak ama­cıyla kullanılacak. Bu anlam­lı etkinlik, sadece sanatın güzelliklerini sergilemekle kalmayıp, sosyal sorumluluk amacını da taşıyor. Rotary ve Inner Wheel Ailesi, bu özel resepsiyonda bir araya gele­rek, kendinden önce hizmet ilkesiyle hareket ederek ka­dın ve kız çocuklara umut ol­maya çalışıyor.