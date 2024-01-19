Rotary Kulüpleri kız çocukları için sergide buluştu
Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen, Dolmabahçe Rotary Kulübü, Dolmabahçe Inner Wheel Kulübü, Dolmabahçe Rotaract Kulübü, Fındıklı Rotary Kulübü, Yeşilköy Rotary Kulübü, Barış Rotary Kulübü, Acarkent Rotary Kulübü, bir araya gelerek sanatsal bir etkinlik düzenledi. 8 Ocak 2024 tarihinde Pera Müzesi'nde gerçekleşen özel bir resepsiyonla serginin açılışı yapıldı.
Sanatçı Zeliha Öztürkkan'ın Özgürlüğe Yolculuk isimli fotoğraf sergisi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çizdiği yolda, Ulus Kadın ve Birey olarak özgürlüğe doğru bir yolculuğu anlatıyor. Fransa'da çekilen fotoğraflar, dayanıklılığı, her zorluğa karşı direnci, güçlülüğü, dengeyi, sert koşullara uyum sağlayabilme yeteneği, cesareti ve büyüleyici yapısıyla bilinen Camargue atlarını konu alıyor. Metaforik bir anlatımla sunulan fotoğraflar, ziyaretçilere bir özgürlük hikâyesi sunuyor.
Resepsiyonda sergilenen fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak. Bu anlamlı etkinlik, sadece sanatın güzelliklerini sergilemekle kalmayıp, sosyal sorumluluk amacını da taşıyor. Rotary ve Inner Wheel Ailesi, bu özel resepsiyonda bir araya gelerek, kendinden önce hizmet ilkesiyle hareket ederek kadın ve kız çocuklara umut olmaya çalışıyor.