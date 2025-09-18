RTÜK'ten Disney+, Netflix, Prime Video, HBO Max ve Mubi’ye üst sınırdan ceza!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini denetim altına aldı. Türk aile yapısı ve millî-manevi değerleri tehdit ettiği gerekçesiyle Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max ve Mubi platformlarına üst sınırdan yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.
RTÜK, 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini incelemeye aldı.
Çocukları zararlı içeriklerden korumayı ve Türk aile yapısını tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi amaçlayan RTÜK, denetimlerin ardından dünyanın en büyük dijital yayıncılık platformları arasında olan 5 şirkete üst sınırdan ceza verdi.
Dünya devlerine ceza yağdı
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili inceleme başlatan RTÜK, Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max ve Mubi için ağır yaptırımlar uyguladı.
Şirketlere verilen cezalar ve gerekçeleri ise şöyle:
Disney+
Disney+ platformunda yayınlanan “All of Us Strangers” filminde eş cinselliğin olumlandığı sahneler nedeniyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.
Prime Video
Prime Video’da yayınlanan “Those About To Die” dizisinde yer alan şiddet ve eş cinsel ilişki sahneleri, “genel ahlaka aykırı” bulundu. Platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.
Netflix
Netflix’teki “Kobalt Mavisi” filminde eş cinselliği özendiren sahneler gerekçesiyle platforma yüzde 3 para cezası ve ilgili içeriğin katalogdan çıkarılması kararı alındı.
HBO Max
HBO Max’te yayınlanan “Looking: The Movie” filmi, çıplaklık ve eş cinsel ilişki sahneleri nedeniyle “müstehcenlik” kapsamında değerlendirildi. Platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı uygulandı.
Mubi
Mubi’de yayınlanan “Benedetta” filmi ise “pornografi düzeyine varan müstehcen içerikler” barındırdığı gerekçesiyle hedef alındı. RTÜK, filme yönelik yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı verdi.
“Aile değerlerine uygunluk” vurgusu
RTÜK, yaptığı açıklamada denetimlerin aile değerlerini korumak, çocukları zararlı içeriklerden uzak tutmak ve millî-manevi değerlerle çatışan yapımlarla mücadele amacıyla sürdürüleceğini belirtti.