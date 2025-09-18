RTÜK'ten Disney+, Netflix, Prime Video, HBO Max ve Mubi’ye üst sınırdan ceza!

RTÜK, 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini incelemeye aldı.

Çocukları zararlı içeriklerden korumayı ve Türk aile yapısını tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi amaçlayan RTÜK, denetimlerin ardından dünyanın en büyük dijital yayıncılık platformları arasında olan 5 şirkete üst sınırdan ceza verdi.

Dünya devlerine ceza yağdı

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili inceleme başlatan RTÜK, Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max ve Mubi için ağır yaptırımlar uyguladı.

Şirketlere verilen cezalar ve gerekçeleri ise şöyle:

Disney+

Disney+ platformunda yayınlanan “All of Us Strangers” filminde eş cinselliğin olumlandığı sahneler nedeniyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Prime Video

Prime Video’da yayınlanan “Those About To Die” dizisinde yer alan şiddet ve eş cinsel ilişki sahneleri, “genel ahlaka aykırı” bulundu. Platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Netflix

Netflix’teki “Kobalt Mavisi” filminde eş cinselliği özendiren sahneler gerekçesiyle platforma yüzde 3 para cezası ve ilgili içeriğin katalogdan çıkarılması kararı alındı.

HBO Max

HBO Max’te yayınlanan “Looking: The Movie” filmi, çıplaklık ve eş cinsel ilişki sahneleri nedeniyle “müstehcenlik” kapsamında değerlendirildi. Platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı uygulandı.

Mubi

Mubi’de yayınlanan “Benedetta” filmi ise “pornografi düzeyine varan müstehcen içerikler” barındırdığı gerekçesiyle hedef alındı. RTÜK, filme yönelik yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı verdi.

“Aile değerlerine uygunluk” vurgusu

RTÜK, yaptığı açıklamada denetimlerin aile değerlerini korumak, çocukları zararlı içeriklerden uzak tutmak ve millî-manevi değerlerle çatışan yapımlarla mücadele amacıyla sürdürüleceğini belirtti.