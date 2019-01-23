RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu
İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından bu göreve Ebubekir Şahin seçildi.
Yeni başkan Şahin, RTÜK'e AK Parti kontenjanından üye oldu. Ebubekir Şahin, geçmişte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın müsteşarlığını yapmıştı.
2015'ten beri RTÜK başkanlığı yapan Yerlikaya'nın üyeliği ise devam edecek.