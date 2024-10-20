Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen İstanbul'daki 9 özel hastane boşaltılıyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazının ardından dün akşam saatlerinde başlatılan taburcu ve sevk işlemleri sürüyor.

Tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlanıyor.

Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların sevki tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneler, yetkililer tarafından mühürlendi. Ayrıca hastanelerin tabelaları yetkililerce söküldü.

Öte yandan daha önce faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi de mühürlendi.

Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesi'ndeki hastaların sevki devam ediyor.

Ayrıca nakli mümkün olmayan bazı hastaların tedavileri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yeni belirlenen uzman branş doktorların gözetiminde hastanelerde sürdürülüyor.

Tedbir amacıyla hastanelerin önündeki çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.

Bu arada soruşturmada adı geçen hastanelerden birinin gece saatlerinde taşlandığı öğrenildi.

Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edilmişti.